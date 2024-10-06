في بيروت أم طهران.. مصدر يكشف مصير قاآني

نيوز – دولي

بينما لا يزال الغموض يلف مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كشف مصدر إيراني معلومات جديدة.

حيث نفى مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.

وذكر المصدر أن "قاآني في طهران وقد ظهر بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في ممثل الحزب بالعاصمة الإيرانية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

كما نفى أن يكون قائد فيلق القدس سافر إلى بيروت.

بدورها أفادت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني أن "قاآني بخير"، مؤكدة أنه في طهران.

وجاء ذلك على الرغم من أن 3 مسؤولين إيرانيين كشفوا سابقا أن قاآني سافر إلى بيروت الأسبوع الماضي للقاء كبار مسؤولي حزب الله ولمساعدة الحزب على التعافي من موجة الهجمات والضربات المؤلمة الإسرائيلية التي طالته مؤخرا، والتي تكللت باغتيال أمينه العام حسن نصرالله يوم 27 ايلول، مع القيادي علي كركي، فضلا عن عباس نيلفروشان الذي عين في نيسان الماضي، قائد قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا في أعقاب اغتيال محمد رضا زاهدي، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".

كما قال أحد أعضاء الحرس الثوري المتمركز في العاصمة اللبنانية أن "صمت كبار المسؤولين الإيرانيين حول قاآني يثير الذعر بين صفوف فيلق القدس".

وكان قاآني البالغ من العمر 67 عاما، والذي خلف منذ العام 2020 قاسم سليماني شوهد آخر مرة يوم 29 ايلول بعد يومين على اغتيال نصرالله، في ممثل الحزب بطهران، عبد الله صفي الدين، شقيق رئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هاشم صفي الدين.

لكن غيابه يوم الجمعة الماضي عن حضور خطبة المرشد علي خامنئي، لإحياء ذكرى السيد نصر الله، أثار الكثير من التساؤلات.

إلا أن بعض المراقبين عزا غيابه إلى سلسلة الاحتياطات التي اتخذتها طهران مؤخراً، تحسبا من الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي نفذته يوم الثلاثاء الماضي.