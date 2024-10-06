بعد ضرب إسرائيل.. السيد الخامنئي يقلد مهندس "الوعد الصادق" وساما عسكريا رفيعا

واشرف حاجي زاده على الضربة الصاروخية الإيرانية التي طالت مواقع عدة في الكيان الإسرائيلي.وذكر موقع الخامنئي، أن القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد "في مراسم خاصة قائدَ الجوفضائية في حرس الثورة العميد علي حاجي زاده وسام الفتح".وأضاف أن "منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي الوعد الصادق المُشرقتين".ويقود حاجي زاده (62 عاما) الجوفضائية منذ تأسيسها عام 2009.وأطلقت تسمية "الوعد الصادق" على هجومين صاروخيين شنّتهما على إسرائيل هذه السنة.ونفذت الهجوم الأول في أبريل بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق بغارة نسبتها طهران لإسرائيل.وفي الأول من أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في رد على غارة إسرائيلية على بيروت أدت الى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والجنرال في الحرس عباس نيلفروشان، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل.