نيوز – دولي

أعلنت وسائل إعلامية إيرانية، عن إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية.

وقالت وكالة مهر الإيرانية في خبر تابعته نيوز، انه "تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى السادسة من صباح غد الإثنين".

ولم تذكر الوكالة أسباب الغاء الرحلات، في وقت تهدد إسرائيل باستهداف مواقع إيرانية ردا على القصف الإيراني الذي وقع يوم الماضي.