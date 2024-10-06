التربية اللبنانية: 40 بالمئة من طلاب المدارس باتوا نازحين

نيوز – دولي

كشف عماد الأشقر المسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، اليوم الأحد، أن 40% من طلاب لبنان البالغ عددهم 1,25 مليون طالب، باتوا نازحين ومهجّرين؛ في ظل الغارات الاسرائيلية الكثيفة، التي تسببت بنزوح أكثر من 1,2 مليون شخص، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال الأشقر المسؤول في وزارة التربية اللبنانية: إنه "في ظل هذه الأوضاع المأساوية، كنتيجة لتبعات القصف الاسرائيلي المتواصل منذ أسبوعين؛ تم تأجيل بدء العام الدراسي حتى الرابع من تشرين الثاني المقبل.