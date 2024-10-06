سوريا تتصدى لاهداف معادية وانفجار ضخم بحمص

نيوز – دولي

أعلنت وكالة الانباء السورية، عن تصدي الدفاعات الجوية لاهداف معادية.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، ان "مضادات الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في أجواء المنطقة الوسطى".

وأضافت ان "انفجارا ضخما وقع إثر سقوط أحد الصواريخ المعادية بريف حمص الشرقي".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قصفا إسرائيليا استهدف مستودعات ذخيرة ودبابات شمال السلمية بريف حماة الشرقي".