حزب الله يحسم الجدل بشأن جثمان السيد نصر الله

نيوز – دولي

حسم حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، الجدل بشأن جثمان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته نيوز، ان "مجاهدي المقاومة يستبسلون بالدفاع عن أرض لبنان وصد هجمات العدو الصهيوني"، مبينا ان "العدو كثف ضرباته على غزة وضاحية بيروت الجنوبية بشكل همجي قبيل حلول ذكرى 7 أكتوبر".

وأضاف ان "العدو الصهيوني استنزف بنك الأهداف العسكرية ويستهدف الآن مراكز وأبنية مدنية وهذا دليل على أفلاسه ووحشيته"، لافتا الى ان "قيادتنا متماسكة وتدير الأمور بحكمة ودقة".

وذكر "صواريخنا وصلت مسافة 150 كم بعمق الأراضي المحتلة ونقصف أهدافاً عسكرية فقط"، موضحا انه "لا صحة لنقل جثمان السيد نصر الله في العراق أو إيران وهو موجود في لبنان".

واكد ان "لصبر المقاومة حدود في مواجهة العدو الذي تجاوز كل الحدود".