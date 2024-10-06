حصيلة ضحايا غارة "إسرائيلية" على بلدة لبنانية

أعلنت وزارة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة ضحايا غارة "إسرائيلية" استهدفت بلدة كيفون.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح".

واستهدفت أربع غارات "إسرائيلية"، مساء الأحد، بلدات عدة جنوبي بيروت.

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.