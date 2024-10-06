دوي انفجارات بمناطق عدة في "الجليل الأعلى"

وقالت وسائل إعلام، "دوت انفجارات في مناطق عدة بالجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل، وأنباء أولية عن إصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ومناطق عدة جراء الصواريخ".

ولفتت تلك الوسائل الى "إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى"، مشيرة الى "اطلاق صفارات الإنذار في كرمئيل وبلدات عدة في الجليل".

بدوره قال "الجيش الإسرائيلي"، إنه "تم رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجرى اعتراض بعضها".

الى ذلك، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "الجيش الإسرائيلي يشتبه بتسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية"، مضيفة أن "أنباء أولية عن عملية تسلل إلى داخل دوفيف شمالي إسرائيل".