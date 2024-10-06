استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران

أعلنت إيران، مساء الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

وقالت مهر الإيرانية، إنه "تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في كافة أنحاء بعد التأكد من أمن الطيران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت، اليوم الأحد، عن إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية.