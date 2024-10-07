جاء ذلك بالتزامن مع ذكر السابع من أكتوبر "معركة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الاقصى والضفة الغربية.إلى ذلك قالت القناة العبرية، إن نتنياهو دعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه، في ظل مواصلة عدوان جيشه على لبنان وفلسطين والتهديدات الإيرانية بالرد على أي خطأ قد ترتكبه تل أبيب.