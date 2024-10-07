سائق يتحرش بابنة سفير إحدى الدول الاجنبية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الفتاة استقلت سيارة من منطقة المعادي، أثناء ذهابها إلى النادي، فقام سائق بالتحدث معها ومحاولة مغازلتها والتحدث بألفاظ خادشة للحياء العام.وطلب سائق من الفتاة معرفة ما تفعله في خلوتها مع أصدقائها من الرجال، قائلا: "كلميني بتعملي إيه مع أصحابك الرجالة لما تقعدوا مع بعض وإزاي بتمارسي العلاقة".وكشفت التحريات، أن السائق أوصل الفتاة وفور نزولها قام بانتظارها أمام النادي راغبا في عمل علاقة معها.وكانت أجهزة قد كشفت ملابسات تلقيها بلاغا من سيدة وابنتها "تحملان جنسية إحدى الدول" بتضرر المبلغة من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكي" بالتحرش لفظيا بابنتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.