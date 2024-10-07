الخارجية الفرنسية: الحل الدبلوماسي لا يزال قائمًا في لبنان

وقال بارو الذي يزور القدس، مع حلول الذكرى السنوية الأولى لحرب اكتوبر، "لقد حان وقت الدبلوماسية" بينما امتدت الحرب في قطاع غزة الآن إلى لبنان.وأكد وزير الخارجية الفرنسي أنّ "الاقتراح الفرنسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحًا وسنواصل العمل عليه" وفق تعبيره.وكان الوزير الفرنسي قد زار لبنان قبل أسبوع، واعتبر أن "ثمة حلولاً دبلوماسية" في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.وعدد وزير الخارجية في منشور على "إكس" عدة مطالب ضرورية من بينها "وقف إطلاق النار واحترام الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701"، الذي أنهى الحرب التي اندلعت في 2006 بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مشددًا بعد أن التقى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على أن "فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان" وفق تعبيره.