أبرز المواقف:أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه "نقف على أعتاب منزلق خطير."أشار الأمريكي، جو بايدن، إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل والعمل على وقف إطلاق النار."من جانبه، بيّن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، أن "طوفان الأقصى أعاد إسرائيل 70 عامًا إلى الوراء."لفت التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن "إسرائيل ستدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً."أعربت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) عن "فخرها واعتزازها بالملحمة الأسطورية."