غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

شهدت بلدتا الناقورة والبرج جنوبي لبنان، مساء الاثنين، سلسلة غارات "إسرائيلية".

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة جنوبي لبنان".

وأضاف أن "الغارات استهدفت أيضا بلدة البرج ومحيطها في قضاء صور جنوبي لبنان".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.