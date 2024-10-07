تونس.. الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

نيوز – دولي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء يوم الاثنين عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 تشرين الاول 2024.

وقالت الهيئة إن نسبة الاقبال في الانتخابات بلغت 28.8%.

وأضافت في بيان أن المترشح قيس سعيد حصل على 90.69%، فيما حصل منافسه العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، أما المترشح الثالث زهير المغزاوي فقد حصل على 1.79% من أصوات المقترعين.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "نجحنا في إتاحة حق التصويت لأكثر من تسعة ملايين ناخب".

وأضاف فاروق بوعسكر أن" الهيئة تمكنت من تنظيم مختلف مراحل انتخابات الرئاسة في ظروف جيدة وحسب الرزنامة المحددة".

وأفاد رئيس الهيئة بأن تنظيم انتخابات بمثل هذا الحجم لم يكن هينا.

وأوضح بوعسكر أن "الهيئة ستتولى إعلان النتائج النهائية إثر انتهاء الطعون المحتملة أمام المحاكم".