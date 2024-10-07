صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب والجليل الغربي"

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في "تل أبيب والجليل الغربي".

وقالت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى"، مشيرة الى أن "صفارات الإنذار دوت كذلك في الغربي".

الى ذلك أفادت وسائل إعلام دولية بـ"سقوط صاروخ في كيبوتس بالجليل الأعلى".

ودوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، أيضاً في مسغاف عام والمطلة، بحسب وسائل الإعلام.