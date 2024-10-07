Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ

دوليات

2024-10-07 | 16:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله يعلن قصف قاعدة &quot;غليلوت&quot; ومستعمرتين بالصواريخ
1,971 مشاهدة

أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، عن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ.

وقال الحزب في بيان، "بنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين الموافق 7-10-2024 عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".
 
وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".
 
وفي بيان آخر، قال الحزب "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية".

كما قال في بيان منفصل "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية".‏
>> انضم الى السومرية على واتساب  

حزب الله

لبنان

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
لقطات
Play
لقطات
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
Play
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اخترنا لك
طهران تكشف حقيقة انفجارات في أصفهان
19:42 | 2024-10-07
صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب والجليل الغربي"
16:17 | 2024-10-07
ترامب: قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو
14:41 | 2024-10-07
غارات "إسرائيلية" جديدة تستهدف لبنان
14:39 | 2024-10-07
تونس.. الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية
14:28 | 2024-10-07
إيران: حزب الله جاهز للمواجهة البرية ضد إسرائيل
13:36 | 2024-10-07
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.