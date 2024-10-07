طهران تكشف حقيقة انفجارات في أصفهان

ونقلت وسائل إعلام دولية عن قاعدة "خاتم الأنبياء للدفاع الجوي"، نفيها الأنباء عن وقوع انفجارات في أصفهان.وكانت أنباء أفادت بسماع دوي انفجارات في أصفهان وطهران.وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على "إسرائيل" هو الثاني من نوعه.وتترقب المنطقة "ردا إسرائيليا" على الضربة الإيرانية، وسط خشية من توسع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.