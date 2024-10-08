نائب الأمين العام لحزب الله: إمكاناتنا بخير.. ليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-502535-638639734921492428.jpg
نائب الأمين العام لحزب الله: إمكاناتنا بخير.. ليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة
دوليات
2024-10-08 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,949 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ان طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط، فيما أشار الى ان هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة متلفزة تابعتها
السومرية
نيوز، "أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الراحل (السيد حسن الله) لكننا نستلهم من عنفوانه"، مبينا أننا "لا نخشى ضغط العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين".
وأضاف ان "طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط، حيث ان هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني"، لافتا الى ان "ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة، ولولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر".
وتابع نائب الأمين العام لحزب الله، ان "المقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته"، مشيرا الى ان "لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، كما ان التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".
وأكمل ان "إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها"، مردفا ان "إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة".
وذكر، ان جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال، وحرب العدو علينا لن تمس إرادتنا وتصميمنا على المواجهة"، موضحا ان "المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير".
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "نتنياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم، وخسائر "إسرائيل" في جبهة الشمال كبيرة لكنه لا يعلن عنها ولن تحقق أهدافها وسنلحق بها الهزيمة"، متابعا، "نحن ثابتون وسننتصر وأحيي الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي وكلما طالت الحرب سيزداد مأزق "إسرائيل" وسنكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب".
وأيد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الحراك السياسي للرئيس نبيه بري تحت عنوان وقف إطلاق النار، قائلا، "لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار".
وصرح بالقول، ان القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وتخطينا الضربات، وثابتون في الميدان ولن نستجدي حلا وستسمعون صراخ العدو". كما وجه رسالة قائلا، "كل ما كان لدى القادة الذين استشهدوا توجد نسخ منه لدى مساعديهم وبدلائهم وسننجز انتخاب الأمين العام لحزب الله وفق الآليات التنظيمية وسنعلن ذلك وليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة".
كما قال ان الحل الوحيد بالنسبة إلينا هو المقاومة والصمود والتفاف أهلنا حولنا هذا هو خيارنا للنصر، كما سنصمد وسنقاوم وستسقط "إسرائيل"، مذكرا بالقول، "كما أثبتم في عدوان تموز سنة 2006 أنكم أهل الصمود وكما أثبتم خلال سنة أنكم أهل الصمود والصبر نحن نثق بالنصر بثبات المقاومة وصبركم".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
05:34 | 2024-10-01
البيت الأبيض عن تصريحات إيران: ننتظر لنرى ماذا ستفعل
09:37 | 2024-09-29
أحمد الفيشاوي يتصدر التريند بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قال؟
11:16 | 2024-09-19
أغرب تصريحات الناشطة اليمينية "لورا لومر" مروّجة نظريات المؤامرة
07:22 | 2024-09-16
نائب الأمين العام لحزب الله
تصريح
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تستمر 4 أيام.. ما هي العطلة المرتقبة التي ينتظرها العراقيون؟
محليات
31.98%
12:26 | 2024-10-06
تستمر 4 أيام.. ما هي العطلة المرتقبة التي ينتظرها العراقيون؟
12:26 | 2024-10-06
حزب الله يحسم الجدل بشأن جثمان السيد نصر الله
دوليات
25.92%
14:35 | 2024-10-06
حزب الله يحسم الجدل بشأن جثمان السيد نصر الله
14:35 | 2024-10-06
ارتفاع ناري لأسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد
اقتصاد
21.78%
10:37 | 2024-10-06
ارتفاع ناري لأسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد
10:37 | 2024-10-06
تطورات جديدة بشأن قضية أيمن حسين.. ودرجال يوجه رسالة للجماهير
رياضة
20.32%
06:11 | 2024-10-07
تطورات جديدة بشأن قضية أيمن حسين.. ودرجال يوجه رسالة للجماهير
06:11 | 2024-10-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Morning Live
اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Morning Live
اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Morning Live
اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Morning Live
اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
اخترنا لك
ترحيل نجل بن لادن من فرنسا
08:20 | 2024-10-08
تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2024
07:51 | 2024-10-08
السعودية.. تأهيل 9 آلاف معلمة لتعليم الموسيقى برياض الأطفال
07:40 | 2024-10-08
تفاصيل أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا وخليجها
06:26 | 2024-10-08
شركة طيران تعرض مشاهد اباحية أمام جميع ركاب إحدى رحلاتها
05:17 | 2024-10-08
بالفيديو.. تفاصيل جديدة خلال لحظة العثور على جثمان السيد نصر الله
04:45 | 2024-10-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.