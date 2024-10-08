نائب الأمين العام لحزب الله: إمكاناتنا بخير.. ليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نائب الأمين العام لحزب الله: إمكاناتنا بخير.. ليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة

دوليات

2024-10-08 | 04:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نائب الأمين العام لحزب الله: إمكاناتنا بخير.. ليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة
4,949 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ان طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط، فيما أشار الى ان هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، "أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الراحل (السيد حسن الله) لكننا نستلهم من عنفوانه"، مبينا أننا "لا نخشى ضغط العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين".

وأضاف ان "طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط، حيث ان هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني"، لافتا الى ان "ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة، ولولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر".

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله، ان "المقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته"، مشيرا الى ان "لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، كما ان التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

وأكمل ان "إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها"، مردفا ان "إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة".

وذكر، ان جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال، وحرب العدو علينا لن تمس إرادتنا وتصميمنا على المواجهة"، موضحا ان "المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير".

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "نتنياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم، وخسائر "إسرائيل" في جبهة الشمال كبيرة لكنه لا يعلن عنها ولن تحقق أهدافها وسنلحق بها الهزيمة"، متابعا، "نحن ثابتون وسننتصر وأحيي الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي وكلما طالت الحرب سيزداد مأزق "إسرائيل" وسنكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب".

وأيد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الحراك السياسي للرئيس نبيه بري تحت عنوان وقف إطلاق النار، قائلا، "لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار".

وصرح بالقول، ان القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وتخطينا الضربات، وثابتون في الميدان ولن نستجدي حلا وستسمعون صراخ العدو". كما وجه رسالة قائلا، "كل ما كان لدى القادة الذين استشهدوا توجد نسخ منه لدى مساعديهم وبدلائهم وسننجز انتخاب الأمين العام لحزب الله وفق الآليات التنظيمية وسنعلن ذلك وليس هناك موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة".

كما قال ان الحل الوحيد بالنسبة إلينا هو المقاومة والصمود والتفاف أهلنا حولنا هذا هو خيارنا للنصر، كما سنصمد وسنقاوم وستسقط "إسرائيل"، مذكرا بالقول، "كما أثبتم في عدوان تموز سنة 2006 أنكم أهل الصمود وكما أثبتم خلال سنة أنكم أهل الصمود والصبر نحن نثق بالنصر بثبات المقاومة وصبركم".

>> انضم الى السومرية على واتساب  

نائب الأمين العام لحزب الله

تصريح

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
Play
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
الهوا الك
Play
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
Play
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
Play
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Play
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
Play
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
Play
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
Play
بغداد الشورجة - الحلقة ١٢٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-08
الهوا الك
Play
الهوا الك
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
Play
حلول قانونية واجتماعية لمشاكل العراقي اليومية - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
Play
اعرف واطلب 7-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Play
مباراة بين الشباب والبنات 7-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
Play
الرد في الكلام والملامة 7-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
Play
الأبراج - لو 7-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-07
اخترنا لك
ترحيل نجل بن لادن من فرنسا
08:20 | 2024-10-08
تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2024
07:51 | 2024-10-08
السعودية.. تأهيل 9 آلاف معلمة لتعليم الموسيقى برياض الأطفال
07:40 | 2024-10-08
تفاصيل أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا وخليجها
06:26 | 2024-10-08
شركة طيران تعرض مشاهد اباحية أمام جميع ركاب إحدى رحلاتها
05:17 | 2024-10-08
بالفيديو.. تفاصيل جديدة خلال لحظة العثور على جثمان السيد نصر الله
04:45 | 2024-10-08
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.