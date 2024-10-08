قصف "إسرائيلي" بالدبابات يستهدف جنوبي لبنان

شهدت بلدة جنوبي لبنان، مساء الثلاثاء، قصفا "إسرائيليا" بالدبابات.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "قصفا إسرائيليا بالدبابات استهدف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.