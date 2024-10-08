نتنياهو يعلن اغتيال "هاشم صفي الدين"

أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رسميا اغتيال الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله هاشم صفي الدين.



وقال نتنياهو في كلمة له، إن "حزب الله أضعف مما كان عليه قبل سنين، واغتلنا حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين".

وأضاف "هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا الإرهابيين يدمرون دولتكم"، بحسب قوله.

وكان موقع إخباري أمريكي كشف، قبل أيام، أن الخليفة المحتمل للسيد حسن نصر الله في قيادة حزب الله، تم استهدافه بقصف في بيروت.

واغتيل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، في (27 أيلول 2024)، بغارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.