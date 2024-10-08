أربع غارات "إسرائيلية" تستهدف لبنان

وأفادت وسائل إعلام دولية أن "غارتين إسرائيليتين على الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة الى " غارة على بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان".

ولفتت الى "غارة إسرائيلية استهدفت محيط بعلبك في البقاع شرقي لبنان".

يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.