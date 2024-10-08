أول تعليق سوري بعد غارة "إسرائيلية" على دمشق​

أفادت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، باستشهاد سبعة مدنيين بينهم وأطفال في غارة "إسرائيلية" استهدفت مبنى سكنيا في دمشق.

وقالت وزارة الدفاع "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق ... ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية" مع استمرار العمل "لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "سقوط 9 شهداء بينهم 5 مدنيين ضمنهم طفل و2 غير سوريين و2 مجهولي الهوية"، وفق المرصد.



بدورها ذكرت وكالة أنباء فارس والسفارة الإيرانية في بيروت الثلاثاء، أن "ليس بين القتلى إيرانيون".



وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت في وقت سابق بـ"عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق" التي تضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.