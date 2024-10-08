لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت وزارة اللبنانية، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت لبنان.

مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسين بجروح".

وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119، والجرحى إلى 1019".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.