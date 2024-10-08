البنتاغون يكشف: ننسق مع إسرائيل بشأن الرد المتوقع على إيران

وأكد رايدر أن إيران "نفذت هجوما كبيرا على إسرائيل. وساعدت الولايات تل أبيب في عن نفسها. نواصل مناقشاتنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن الخطوات المتعلقة بالرد المتوقع".وأضاف رايدر: "نشدد على ضرورة تفادي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الدبلوماسية هي الحل للتوتر بين إسرائيل ولبنان".وتابع قائلا: "نتفهم أن لإسرائيل في عن نفسها لكن لا نريد بعض التقديرات الخاطئة"، ولفت الى أن الولايات "ستواصل العمل للدفاع عن إسرائيل، وسنستمر في الجهود الرامية إلى منع التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي".وحول الملف اللبناني، أوضح رايدر: "نتشاور مع الأصدقاء في لبنان ونعرف طبيعة التحديات التي يواجهونها لنتوصل إلى الحل الأفضل للتعاطي مع هذه الأزمة".