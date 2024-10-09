السعودية.. توضيح بشأن صحة الملك سلمان

وجاء في صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم التالي: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء.وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، "طمأن في مستهل الجلسة التي عقدها في الرياض، الثلاثاء، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز"، معربا عن "تقديره لكل من سأل عن صحته، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".