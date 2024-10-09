موسكو: "حزب الله" لم يفقد السيطرة برغم الهجمات الإسرائيلية

وقالت زاخاروفا في الإفادة الصحفية: "إن الغزو البري للبنان، الذي أعلنت عنه إسرائيل في 30 ايلول الماضي متوقف في الوقت . وتنتهي الغارات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية باشتباكات عنيفة مع مقاتلي (حزب الله) وخسائر كبيرة، بحسب تقديراتنا، لـ (حزب الله)، إلا أن الجناح العسكري للحركة لم يفقد قدرته على السيطرة، ولكن من الضروري معرفة عدد الضحايا الذين ستسفر عنها هذه الاشتباكات بين السكان المدنيين".وبحسب زاخاروفا فإن روسيا "تدين أي أعمال تهدف إلى إشعال النار في المنطقة".وكانت إسرائيل قد شنت عملية برية ضد قوات "حزب الله" في لبنان، وتواصل القصف الجوي للبنان، حيث قتل بالفعل أكثر من ألفي شخص، بما في ذلك قيادات في "حزب الله"، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين، وبرغم الخسائر، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا تتوقف هجماته الصاروخية على إسرائيل.