فرنسا تعلن عن مؤتمر دولي لمساعدة لبنان

وقالت الوزارة في بيان: "الهدف هو حشد دعم المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات لبنان، وخاصة قواته المسلحة التي تضمن الاستقرار الداخلي في البلاد".ولم تُدع إسرائيل للاجتماع ولم يتضح ما إذا كان الدعوة ستوجه لممثلين عن أطياف سياسية مختلفة في لبنان.وترتبط باريس بعلاقات تاريخية مع لبنان وتعمل مع الولايات المتحدة في محاولة التوصل لوقف إطلاق النار. وتوقفت هذه المحادثات في نهاية ايلول حين قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بشدة، مما أودى بحياة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.وقالت وزارة الخارجية إن "المؤتمر سيضم شركاء لبنان الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة بالإضافة إلى شركاء من المجتمع المدني".وقالت الوزارة الفرنسية: "في مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطيرة وعميقة، ستذكر فرنسا خلال هذا المؤتمر بضرورة وقف أعمال القتال والتوصل إلى حل دبلوماسي". وأضافت أن "تعيين رئيس يجب أن يكون خطوة أولى".