الموقع أن "بريطانيا طورت سرا مشروعا لتعزيز دفاعات إسرائيل ضد حزب الله اللبناني وإيران، وفقا لوثيقة مسربة".وأضاف: "كان المشروع البريطاني يحمل الاسم HEZUK وكان مصمما لمواجهة الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وتم عرضه من طرف الملحق العسكري البريطاني بتل أبيب في عام 2020 لوفد من القيادة والأركان العليا".كما أشار الموقع إلى أن "مشروع HEZUK تم إطلاقه في عامي 2019 و2020، بينما كان الإسرائيلي يطلق النار على المتظاهرين السلميين في غزة خلال مسيرة العودة الكبرى، فيما سلط العرض التقديمي الضوء على خمس مجالات في خطة المشتركة: تعاون استخباراتي أوثق، وتعزيز القدرات العسكرية، والبحث عن فرص للنجاح الدفاعي، والعلاقات مع الإسرائيلي، وتصاريح التحليق".وأكد الموقع: "يبدو أن خطة كانت لا تزال نشطة حتى العام الماضي، عندما زار اللواء البريطاني جيمس روديس تل أبيب تحت رعاية المشروع المشترك، كما أن هناك اهتماما عاما قويا بالإبلاغ عن هذه المواد، حيث تخضع إسرائيل للتحقيق من قبل المحاكم الدولية بسبب الفظائع التي ارتكبتها في غزة".وذكر تقرير الموقع أن "وزارة البريطانية رفضت توضيح ما إذا كان برنامج "HEZUK" لا يزال قيد التشغيل".