إيران تعلن تجهيز "رد قوي" حال هاجمتها إسرائيل

وتعليقا على موضوع انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة إيران، قال بروجردي اليوم الأربعاء إن: "أي شيء وارد أن يقع، وفكرة الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في داخل إيران وخاصة في الشورى الإسلامي، هي فكرة جادة من أجل الدفاع عن المصلحة القومية للبلاد".وأكد أن جعل مسالة الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أمرا عمليا يحتاج في النهاية إلى قانون يسنه الشورى الإسلامي.كما أشار إلى أن مناقشة الانسحاب من المعاهدة لا تعني بالضرورة أن إيران ستطور أسلحة نووية.وناشدت مجموعة من 39 برلمانيا إيرانيا في وقت سابق المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، ولا سيما السماح بتطوير أسلحة نووية بسبب التهديد الإسرائيلي بالهجوم.