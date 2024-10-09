البيت الأبيض: لا نريد أن نرى لبنان يتحول لغزة أخرى

وشدد البيت الأبيض، على أن "المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء الصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين".

وأضاف أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في الحدود بين إسرائيل ولبنان".

ولفت البيت الأبيض "نعمل على مدار من أجل إتاحة خيارات للأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان"، كاشفا أن "الولايات وإسرائيل تجريان مناقشات حول الرد الإسرائيلي على هجوم إيران منذ الماضي".