لبنان.. استشهاد 5 مسعفين في غارة "إسرائيلية"

أعلن الدفاع المدني اللبناني، مساء الأربعاء، عن استشهاد 5 مسعفين في غارة "إسرائيلية".

الدفاع المدني، إن "خمسة مسعفين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركزنا في بلدة دردغيا جنوبي لبنان".

وشهدت لبنان، مساء اليوم الأربعاء، غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات عدة.



يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.