مصر تكشف حقيقة مشاركة جيشها بمعارك السودان

وقالت إن "تلك المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان".وأضافت: "إذ تنفي جمهورية مصر العربية تلك المزاعم، فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".وأكدت في بيانها حرص مصر على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضا وشعبا، كما شددت على أنها لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للسودانيين لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن الحرب الغاشمة.وكان قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو أحد طرفي الصراع في السودان، قد اتهم مصر بالمشاركة في الحرب إلى جانب الجيش السوداني وقصف طائرات مصرية لقواته عدة مرات خلال الحرب الحالية.