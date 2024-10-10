بايدن يقود خطة لتشكيل حكومة لبنانية "خالية من حزب الله"

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعرب مطلعين على المناقشات، إن إدارة بايدن تسعى لاستخدام الهجوم الإسرائيلي على حزب الله كمقدمة لإنهاء هيمنة الجماعة طويلة الأمد من خلال انتخاب رئيس لبناني جديد.واتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقادة قطر ومصر والمملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة ليطلب منهم دعم انتخاب رئيس لبناني جديد.كما أخبر المسؤول الكبير في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، المسؤولين العرب أن إضعاف حزب الله بسبب الهجمات الإسرائيلية يجب أن يُنظر إليه على أنه فرصة لاحتمال كسر الجمود السياسي.ولم تتمكن الأحزاب السياسية في البلاد من الاتفاق على رئيس جديد منذ أن ترك الزعيم السابق ميشال عون منصبه في نهاية فترة ولايته في عام 2022، بحسب الصحيفة.