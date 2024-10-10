Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصر تكشف حقيقة مشاركة جيشها بمعارك السودان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بايدن يقود خطة لتشكيل حكومة لبنانية "خالية من حزب الله"

دوليات

2024-10-10 | 02:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بايدن يقود خطة لتشكيل حكومة لبنانية &quot;خالية من حزب الله&quot;
2,769 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، عن مساعٍ يقودها بايدن لتشكيل حكومة في لبنان "خالية من حزب الله"، وفق نقاشات مع دول عربية في المنقطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعرب مطلعين على المناقشات، إن إدارة بايدن تسعى لاستخدام الهجوم الإسرائيلي على حزب الله كمقدمة لإنهاء هيمنة الجماعة طويلة الأمد من خلال انتخاب رئيس لبناني جديد.

واتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقادة قطر ومصر والمملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة ليطلب منهم دعم انتخاب رئيس لبناني جديد.

كما أخبر المسؤول الكبير في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، المسؤولين العرب أن إضعاف حزب الله بسبب الهجمات الإسرائيلية يجب أن يُنظر إليه على أنه فرصة لاحتمال كسر الجمود السياسي.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية في البلاد من الاتفاق على رئيس جديد منذ أن ترك الزعيم السابق ميشال عون منصبه في نهاية فترة ولايته في عام 2022، بحسب الصحيفة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

حكومة لبنان

حزب الله

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
Play
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
Play
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
Play
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
Play
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-09
Play
العراق في دقيقة 09-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-09
Play
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Play
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Morning Live
Play
Morning Live
الاستعداد النفسي لتحمل المسؤوليات المشتركة في الحياة الزوجية - حلقة ١٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-09
Play
الاستعداد النفسي لتحمل المسؤوليات المشتركة في الحياة الزوجية - حلقة ١٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
Play
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
نصيحة الى المجتمع 9-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-09
Play
نصيحة الى المجتمع 9-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما سبب الاقبال على المطاعم الشعبية؟ - حلقة ١٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-10-08
Play
ما سبب الاقبال على المطاعم الشعبية؟ - حلقة ١٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-10-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
Play
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
Play
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
Play
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
Play
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-09
Play
العراق في دقيقة 09-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-09
Play
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Play
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Morning Live
Play
Morning Live
الاستعداد النفسي لتحمل المسؤوليات المشتركة في الحياة الزوجية - حلقة ١٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-09
Play
الاستعداد النفسي لتحمل المسؤوليات المشتركة في الحياة الزوجية - حلقة ١٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
Play
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
نصيحة الى المجتمع 9-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-09
Play
نصيحة الى المجتمع 9-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما سبب الاقبال على المطاعم الشعبية؟ - حلقة ١٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-10-08
Play
ما سبب الاقبال على المطاعم الشعبية؟ - حلقة ١٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-10-08
اخترنا لك
لبنان.. إصابة جنديين من قوات "اليونيفيل" بقصف إسرائيلي
08:16 | 2024-10-10
وفاة قطب الأعمال الهندي "راتان تاتا".. من هو؟
07:50 | 2024-10-10
الجهات والشخصيات المرشحة لنيل نوبل للسلام لعام 2024
04:33 | 2024-10-10
السعودية تفشل في الحصول على مقعد بمجلس حقوق الانسان
04:13 | 2024-10-10
مصر تكشف حقيقة مشاركة جيشها بمعارك السودان
17:39 | 2024-10-09
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن ونتنياهو
17:03 | 2024-10-09
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.