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وفاة قطب الأعمال الهندي "راتان تاتا".. من هو؟
دوليات
2024-10-10 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,318 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت مجموعة تاتا جروب الهندية رسيمًا وفاة رجل الأعمال الهندي راتان تاتا، عن عمر ناهز 86 عامًا، بينما كان يخضع لفحوصات طبية في أحد مستشفيات مدينة مومباي.
وقال الرئيس الحالي لمجموعة تاتا، ناتاراجان شاندراسيكاران، في بيان، "إن راتان تاتا كان زعيمًا غير عادي، ونيابة عن عائلة تاتا بأكملها، أتقدم بأحر التعازي لأحبائه، نحن سنسعى جاهدين للحفاظ على إرثه والمبادئ التي دافع عنها بشغف".
من هو راتان تاتا؟
قطب الصناعة الهندي راتان تاتا الذي رحل في صمت، هو واحد من الأسماء اللامعة في عالم الأعمال داخل وخارج الهند، موطنه الأم، ولد لعائلة ثرية، ودرس الهندسة في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، وفور تخرجه عام 1962، عاد إلى الهند للعمل في المجموعة التي أسسها جده الأكبر قبل 100 عام.
وعمل تاتا في الشركات التابعة للمجموعة التي كانت تعمل وقتها في عدة قطاعات كالحديد والصلب والاستشارات الهندسية والإلكترونيات، وفي العام 1991 تولى قيادة “تاتا جروب” وأصبح رئيسا لمجلس إدارتها، ليحلق بها إلى آفاق أرحب بالتزامن مع عصر الانفتاح الهندي الأمر الذي عزز بصمة المجموعة دوليا.
*صفقات ناجحة
ويحسب لراتان تاتا صفقات استحواذ ناجحة جعلت من تاتا واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في الهند والعالم ككل، وحاليا تتجاوز إيراداتها السنوية عتبة الـ100 مليار دولار، ومن بين هذه الصفقات استحواذ تاتا في العام 2000 على مجموعة تيتلي البريطانية، مالكة إحدى أكبر العلامات التجارية للشاي عالميا، والاستحواذ على شركة كوروس البريطانية للصلب، كما نجح في الاستحواذ على علامات شهيرة في عالم السيارات كجاكوار ولاند روفر.
تقاعد تاتا من منصبه كرئيس لمجلس إدارة المجموعة في 2012 وظل رئيسًا فخريًا لشركة تاتا سونز القابضة حتى وفاته، وخلال فترة التقاعد كان قطب الصناعة الشهير يقضي وقته في أعمال الخير ورعاية الحيوانات الأليفة.
رجل صاحب رؤية
وصفت مجلة "الإيكونوميست" في عام 2011 راتان تاتا بأنه "عملاق في عالم الصناعة"، ونسبت إليه الفضل في تحويل المجموعة المملوكة لعائلته إلى قوة عالمية، ونظرا لدوره المؤثر في قطاع الصناعة، كرمته حكومة بلاده عام 2008 بمنحه ثاني أعلى وسام مدني في الهند.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس، إن تاتا كان قائدًا صاحب رؤية وإنسانًا غير عادي، لقد قدم نموذجًا في قيادة واحدة من أعرق المجموعات الاقتصادية في الهند، ولقد اكتسب شهرة واسعة بفضل تواضعه والتزامه بتحسين مجتمعنا، نشعر بالألم لفقدانه.
ومن بين الشخصيات البارزة التي نعت تاتا، وزير الدولة للأعمال والتجارة في بريطانيا جوناثان رينولدز، الذي وصف تاتا في تغريدة عبر منصة "إكس"، بأنه عملاق في عالم الأعمال، مؤكدًا أنه لعب دورًا كبيرًا في دعم الصناعة البريطانية.
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