لبنان.. إصابة جنديين من قوات "اليونيفيل" بقصف إسرائيلي

وأفاد في الأمم المتحدة بأن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان".هذا وأصيب برج المراقبة بمركز "اليونيفيل" الرئيسي في رأس الناقورة باستهداف إسرائيلي.وقبل أيام، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه "العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد اليونيفيل في لبنان"، مشددا على أنه "من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من الأمن".