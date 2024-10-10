غارات وقصف مدفعي "إسرائيلي" جنوبي لبنان

شهد جنوبي لبنان، مساء الخميس، وقوع غارات وقصف مدفعي "إسرائيلي".

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات صير الغربية وعنقون وبيت ليف جنوبي لبنان".



وأضافت أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف سهل مرجعيون جنوبي لبنان".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.