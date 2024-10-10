غارة إسرائيلية تستهدف وسط بيروت وأنباء عن استهداف "شخصية استثنائية"

وذكرت وسائل الاعلام، أن "غارة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة رأس النبع النويري في بيروت الشرقية".واوضحت ان "الغارة هي الأولى على هذه المنطقة مما يشير الى توسع الضربات الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية".ولم تذكر الوسائل المزيد من التفاصيل حول عدد الإصابات والاضرار الناتجة عن هذه الغارة.ونشرت مواقع إعلامية إسرائيلية ان الضربة استهدفت مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا