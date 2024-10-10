حصيلة إولية للمجزرة الإسرائيلية في بيروت: 11 شهيداً و48 جريحاً

وذكر المركز في بيان، أن "اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدّت في حصيلة أوليّة إلى استشهاد 11 شخصاً وإصابة 48 آخرين بجروح".ودعت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى التوقّف عن إطلاق نداءات التوجّه للمستشفيات للتبرّع بالدم لأن من شأنها إرباك عمل الإنقاذ والطوارئ وإعاقة سرعة الحركة.وقالت: "لا حاجة حالياً لوحدات إضافية وثمة آليّة واضحة منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة وإلى الأماكن الصحيحة".