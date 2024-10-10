لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف "الإسرائيلي" على بيروت

وقالت الصحة اللبنانية إن "عدد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على بيروت ارتفع إلى 22 شهيدا و117 مصابا".

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في لبنان أعلن، اليوم الخميس، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 11 شخصاً وإصابة 48 آخرين بجروح.

واستهدفت غارة إسرائيلية، مساء الخميس، وسط بيروت، فيما أشارت أنباء الى استهداف "شخصية استثنائية".