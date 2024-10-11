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تمتد إلى دمشق والعراق... أحلام "الدولة اليهودية" تعود مع "الفرصة الذهبية للحرب"

دوليات

2024-10-11 | 02:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تمتد إلى دمشق والعراق... أحلام &quot;الدولة اليهودية&quot; تعود مع &quot;الفرصة الذهبية للحرب&quot;
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

ركزت تقارير صحفية غربية، على مدى تنامي التطلعات اليهودية لتحقيق "الحلم القديم"، وذلك بالتزامن مع الحرب الدائرة، ونشر فلم وثائقي مسجل لوزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتيرتش.

وفي الفلم الوثائقي، عبر سموتريتش عن رغبته في الاستيلاء ليس فقط على كل الأراضي الفلسطينية حتى نهر الأردن، بل أيضا على العاصمة السورية دمشق والأراضي الممتدة حتى العراق والمملكة العربية السعودية.

أدلى سموتريتش، وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بهذه التعليقات في فيلم وثائقي صدر مؤخرًا بعنوان " إسرائيل: المتطرفون في السلطة"، وعندما سئل سموتريتش عن هدفه، قال للمحاور: "أريد دولة يهودية... دولة تديرها قيم الشعب اليهودي".


تسيطر إسرائيل حالياً على الأراضي الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي كانت تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، وتقوم إسرائيل منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات يهودية غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة في الضفة الغربية.

وسأل المحاور سموتريتش بعد ذلك عما إذا كان يعتقد أن حدود الدولة اليهودية يجب أن تمتد إلى ما بعد نهر الأردن، فأجاب سموتريتش قائلاً: "بالتأكيد، ولكن ببطء... كان شيوخنا الدينيون العظماء يقولون إن مستقبل القدس هو أن يمتد إلى دمشق".

ثم أضاف الراوي في الفيلم الوثائقي: "إن لدى بتسلئيل سموتريتش رؤية متطرفة للأرض الموعودة. وهي تشمل كل الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضًا الأراضي في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر. وحتى في المملكة العربية السعودية. إنها رؤية متطرفة بلا شك، ولكنها مقبولة في النقاش العام في إسرائيل".

منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوضح العديد من الجنود الإسرائيليين والشخصيات الإعلامية والسياسيين أنهم يقاتلون من أجل احتلال القطاع من أجل بناء المستوطنات اليهودية هناك، ويقولون إن غزة يجب تدميرها وطرد 2.3 مليون فلسطيني من سكان القطاع بالقوة، سواء إلى مصر عن طريق البر أو إلى أوروبا بالقوارب، للسماح بالاستيطان اليهودي.

وتجري الآن عملية التطهير العرقي للفلسطينيين في شمال غزة، وفقاً لما يسمى " خطة الجنرال"، ويوضح بعض الجنود الهدف الإضافي المتمثل في الاستيلاء على الأراضي العربية حتى سوريا والعراق أيضًا من خلال الرقع التي يرتدونها على زيهم العسكري.


ويتطلع كثيرون في المجتمع الإسرائيلي أيضاً إلى غزو جنوب لبنان وبناء المستوطنات اليهودية هناك. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول، نشرت حركة الاستيطان في جنوب لبنان خريطة تتضمن "الأسماء العبرية الجديدة للمستوطنات في جنوب لبنان"، استناداً إلى الأسماء الحالية للمدن والقرى اللبنانية.

وتشير "تيارات يهودية" إلى أن الحركة، وفقاً لنظرتها للعالم، "ستبدأ الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان بحرب مع حزب الله ــ وهو ما لا يعتبرونه الملاذ الأخير في غياب الحل الدبلوماسي، بل المسار المعقول الوحيد إلى الأمام".

ويشير المحلل السياسي جيمس دورسي إلى أن الحركة تزعم وجود مبرر توراتي لغزو لبنان في سفر التثنية الإصحاح 3 الآية 25. فعندما يتوسل موسى إلى الله للسماح له بدخول الأرض الموعودة، يطلب: "دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة عبر الأردن - تلك الجبال الجميلة ولبنان"، وفقا لصحيفة "ذا كارديل"

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الدولة اليهودية

الاستيطان

حدود الدولة اليهودية

الارض الموعودة

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