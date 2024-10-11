ميقاتي يطالب بقرار أممي "فوري" لوقف الحرب في لبنان

وفي كلمة بعد اجتماع حكومي في بيروت الجمعة، أكد ميقاتي تمسك لبنان بتطبيق القرار الأممي "1701"، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لتنفيذه.وقال ميقاتي إن الدولة جاهزة لتعزيز حضور الجيش على الحدود الجنوبية، حيث تجري مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله.واتهم رئيس الحكومة اللبنانية العالم بـ"الصمت" تجاه ما يجري في بلاده، وندد بالاعتداء الاسرائيلي على قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل". وأكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.