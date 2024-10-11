بعد "انتهاكات لبنان".. تحرك عربي جديد ضد إسرائيل

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، لبحث "تداعيات العدوان الغاشم على لبنان وفلسطين وسوريا".وقرر إنشاء صندوق طوارئ لتقديم المساعدات الممكنة لعمال فلسطين ولبنان، وإدانة الهجوم البربري "الهمجي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي" على البلدين، مستنكرا "التعامي الغربي" وسياسة الكيل بمكيالين حيال جرائم إسرائيل واستخدامها الأسلحة المحرمة استخداماً جنونيا غير عقلاني.ودعا المنظمات النقابية الصديقة والشقيقة لتنظيم وقفات أمام مقرات الأمم المتحدة والسفارات الأمريكية للاحتجاج على الصمت المريب لهذه المؤسسات تجاه "الإرهـاب المنظم" الذى تمارسه إسرائيل.وطالب الحكومات العربية لتكثيف حملات الدعم الإنساني لكل من فلسطين ولبنان لمواجهة الاحتياجات الطارئة على وقع الحرب وما خلفته من دمار ونزوح.وأدان المركزي بأشد عبارات الإدانة والاستنكار سعي إسرائيل إلى توسيع رقعة الحرب وجر المنطقة إلى حرب شاملة من خلال الغارات المستمرة التي تستهدف المدنيين في كل من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن.طالب العالم "بردع الكيان الغاصب عن سياسته العدوانية" الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.وأدان استمرار بعض الدول في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية التي تزعزع استقرار الدول العربية، كما أدان سياسات الحصار والعقوبات التي تمارسها الدول الكبرى وفقاً لأجنداتها السياسية.