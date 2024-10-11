عقوبات أمريكية جديدة على قطاع النفط الإيراني

وقالت الوزارة إن "العقوبات الأمريكية تستهدف 10 كيانات، وتحدد 17 سفينة كممتلكات محظورة".ووفق الخزانة الأمريكية، فإن "العقوبات تُقيّد شراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران، وتستهدف جزءًا كبيرًا من الأسطول السري لناقلات النفط الإيرانية".وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت قبل أيام عقوبات على أكثر من 12 كيانًا وسفينة، بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا نيابة عن "الحرس الثوري" الإيراني، و"حزب الله" اللبنانية".برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل "الحرس الثوري" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار"، وفق "روتيرز".