مسؤولون امريكيون: تل ابيب حددت أهداف وموعد ضرب ايران

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن تل أبيب قد حددت ما ستستهدفه في ردها على الهجوم الإيراني، وهي بنية تحتية عسكرية وطاقة".ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو تنفذ عمليات اغتيال، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا في الوقت نفسه، أن الإسرائيليين لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن كيفية ومتى سيتصرفون.وكشفت التقارير الإعلامية الأمريكية أن الولايات المتحدة، لا تعرف متى قد يتم الرد، لكنهم قالوا إن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز للتحرك في أي وقت بمجرد صدور الأمر.وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إسرائيل لم تشاركهم جدولاً زمنياً محدداً، وليس من الواضح أن المسؤولين الإسرائيليين قد اتفقوا على جدول زمني حتى الآن للضربة، وفقا للمسؤولين.