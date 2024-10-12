الحكم على جندي أمريكي حاول مساعدة داعش لقتل زملائه وتفجير "معالم نيويورك"

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فأن الجندي الأمريكي اعترف بمحاولة مساعدة تنظيم داعش في التخطيط لهجمات على معالم مدينة نيويورك - بما في ذلك النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في مانهاتن - بالإضافة إلى مساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ المزيد من الهجمات المميتة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز إن كول بريدجز حكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لمحاولته تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية ومحاولة قتل أفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية.وذكرت شكوى جنائية أن بريدجز، وهو جندي من الدرجة الأولى في الجيش الأمريكي انضم إلى الجيش في سبتمبر/أيلول 2019، كان يبحث ويستهلك مواد عبر الإنترنت تروج للجهاديين منذ قبل فترة خدمته في الجيش، كما كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه لتنظيم داعش والجهاد.في أكتوبر 2020، بعد حوالي عام من انضمامه إلى الجيش، بدأ بريدجز في التواصل عبر تطبيق مراسلة مشفر مع شخص كان يعتقد أنه من أنصار داعش، لكنه في الواقع كان عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي تلك الرسائل، أعرب عن إحباطه من الجيش الأمريكي ورغبته في مساعدة داعش في القضاء على الجنود الأمريكيين، وفقًا للشكوى الجنائية.وبالإضافة إلى تزويد الضابط المتخفي بأجزاء من دليل تدريب الجيش وإرشادات حول التكتيكات العسكرية الأميركية، قال المدعون الفيدراليون إن بريدجز قدم المشورة بشأن أفضل السبل لتنفيذ الهجمات، بما في ذلك ما يتصل منها بأهداف محتملة في مدينة نيويورك، وعندما سُئل عن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ هجوم، رد بريدجز على ما يزعم: "ضرب قلب العدو، وتوجيه بيان ورسالة واضحة إلى القادة".وفي تبادل لاحق، عرض بريدجز أن يأتي إلى نيويورك للقاء مقاتل داعش الذي كان يعتقد أنه كان على اتصال به، وفي تلك اللحظة، اتجه الحديث إلى أهداف محتملة في مدينة نيويورك، حسبما يقول المسؤولون.في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل العميل السري إلى بريدجز صورًا لمباني حكومية فيدرالية ومحلية وأجنبية في منطقة مدينة نيويورك وما حولها، وزعم ذلك العميل أن "كل شيء يخضع لحراسة مشددة، لدرجة أنني لا أعرف حتى أنه من الممكن إجراء عملية في مدينة نيويورك".يُزعم أن بريدجز، الذي كان يُعرف أيضًا باسم كول جونزاليس، نصح العميل "باختيار أهدافه بحكمة" واستفسر عن أهداف محتملة أخرى قيد الدراسة، لم يتضح على الفور أي المباني الحكومية كانت موضوع المحادثة التالي، لكن بريدجز قال إنه "لا توجد قوة نيران كافية" لتلك المباني، وذكرت الشكوى الجنائية أن هذا هو الوقت الذي تم فيه التطرق إلى موضوع النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر.في ديسمبر/كانون الأول، بدأ بريدجز في تزويد عميل "داعش" بالتعليمات حول كيفية تمكن مقاتلي داعش من مهاجمة وقتل القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وشمل ذلك رسم مخططات لمناورات عسكرية محددة من شأنها مساعدة الإرهابيين على تنفيذ هجمات أكثر فتكاً على الجنود.وذكرت الشكوى أن بريدجز قدم نصائح حول أفضل طريقة لتحصين معسكر داعش ضد أي هجوم أمريكي، بما في ذلك تحصين بعض المباني بالمتفجرات بهدف قتل القوات الأمريكية. وفي يناير/كانون الثاني 2021، قدم بريدجز مقطع فيديو لنفسه وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويقف أمام علم داعش، في إشارة رمزية لدعم داعش.بعد حوالي أسبوع، أرسل بريدجز مقطع فيديو ثانيًا استخدم فيه جهازًا للتلاعب بالصوت لسرد خطاب دعائي لدعم كمين متوقع من قبل داعش على القوات الأمريكية.وبحسب الشكوى الجنائية، فإن عمليات البحث عن كلمات رئيسية مثل "جندي أمريكي يطلق النار" و"جهادي شرس" التي تم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به بموجب مذكرة ترجع إلى 25 ديسمبر 2019. ويُزعم أنه قام بتحديث ملفه الشخصي على Facebook وخلفيته لتعكس آرائه في أغسطس 2020.