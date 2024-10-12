شاهد.. رئيس مجلس الشورى الإيراني يقود بنفسه الطائرة التي وصلت بيروت

نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلامية إيرانية، صورا ومقطع تظهر فيه رئيس الشورى الإيراني باقر قاليباف وهو يقود بنفسه الطائرة التي وصلت صباح اليوم.

ووصل رئيس الشورى الايراني باقر قاليباف، الى بيروت، فيما ذكر مطلع ان "قاليباف سيبحث في الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقصف الإسرائيلي المستمر على لبنان".