غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و175 منذ أكتوبر 2023

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و175 شهيدا و98 ألفا و336 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 49 شهيدا و219 مصابا، نتيجة 5 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكدت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وبالإضافة إلى والجرحى خلفت الإبادة "الإسرائيلية" بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في أودت بحياة أطفال ومسنين.وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل "إسرائيل" مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.