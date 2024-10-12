لبنان.. القصف الإسرائيلي يتسبب بإغلاق مستشفيات و100 مركز صحي

وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل على تقديم الرعاية في ظل الأوضاع المتدهورة.من جانبه هدد الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في بدعوى "استخدامها في نقل عناصر حزب الله".