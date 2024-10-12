نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد اهمية ابراز القضايا الوطنية في التناول الاعلامي

وذكر للنقابة، ورد لـ نيوز، ان "اللامي دعا تحرير الصحف الى ضرورة اعطاء الاولوية للاحداث والقضايا الوطنية وضرورة ابرازها بالتناول الاعلامي في صحفهم".واكد اللامي، خلال ترأسه اجتماعا لرؤساء تحرير الصحف على ان "نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية تؤدي دورا محوريا ومؤثرا من خلال عملها الاعلامي والمهني انسجاما مع مرحلة النهوض الاقتصادي والعمراني التي يشهدها الجديد"، لافتا الى "دور الصحف المحلية للقيام بواجبها المهني في تبني حملة تثقيفية حيال عملية التعداد العام للسكان التي ستقام في العشرين من الشهر القادم لما لها من اهمية في وضع خطط التنمية في البلاد".وعلى هامش الاجتماع، عبر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي عن "شكره وامتنانه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط محمد تميم في استجابتهما لطلب النقابة بشمول الصحف اليومية بنشر الاعلانات فضلاً عن نشرها على المنصة الالكترونية".وحضر جانبا، من الاجتماع المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي الذي قدم شرحا عن الخطوات المتبعة في وزارة التخطيط بشأن عملية التعداد العام للسكان، وفق البيان.